Белорусская студия Sad Cat получила пять миллионов долларов на разработку 2D-экшена Replaced

GEM Capital вложила пять миллионов долларов в белорусскую студию Sad Cat, которая занимается 2D-экшеном Replaced.

Основатели команды Юра Жданович и Игорь Грицай рассказали изданию VentureBeat, что инвестиция дала им больше возможностей для того, чтобы сделать игру более интересной.

Сотрудники коллектива также сообщили, что планируют сохранить свою независимость, в чём им поможет продолжающееся производство платформера и «будущих тайтлов». Авторы Replaced отметили, что установили для себя слишком высокую планку с точки зрения общего качества экшена и его визуального стиля, а потому хотят полностью сосредоточиться на разработке.

Руководитель GEM Capital в свою очередь заявил, что уверен в успехе студии Sad Cat. По его мнению, дебютная игра команды может привлечь внимание аудитории и положить начало новой франшизе. Replaced выйдет в 2024 году на ПК, Xbox Series X|S и в Game Pass.