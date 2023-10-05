Google представила смартфоны Pixel 8 с новыми технологиями

4 октября Google официально представила смартфоны из линейки Pixel 8 — Pixel 8 и Pixel 8 Pro.

Смартфоны базируются на однокристальной системе Tensor G3, в состав которой входит одно суперъядро Cortex-X3, четыре Cortex-A715 и четыре Cortex-A510, а также чип безопасности Titan M2. Хотя новая версия SoC достаточно значительно прибавила в производительности, но в тестах уступает конкурентам от Apple, Qualcomm и MediaTek. Однако Google не видит в этом большой проблемы: согласно ее парадигме, важна не "чистая" производительность, а вычислительные способности в определенных условиях.

У базового Pixel 8 экран OLED 6.2" с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью до 2000 нит. У камер основной датчик на 50 Мпикс, широкоугольный на 12 Мпикс с функцией макросъемки. Объем оперативной памяти 8 Гб, постоянной — 128-256 Гб. Аккумулятор емкостью 4575 мА·ч поддерживает проводную зарядку 27 Вт и беспроводную 18 Вт.

В свою очередь у Pixel 8 Pro экран OLED 6.7" с разрешением QHD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью 2400 нит. Три модуля камеры: главный 50 Мпикс с широкоугольным объективом и оптической стабилизацией, а также два 48 Мпикс для широкоформатной съемки и съемки с 5-кратным оптическим зумом. Объем оперативной памяти 12 Гб, постоянной — 128-512 Гб. Емкость аккумулятора — 5050 мА·ч с поддержкой проводной зарядку 30 Вт и беспроводной 23 Вт. Присутствует в Pixel 8 Pro и новинка — датчик температуры для измерения температуры окружающих объектов.

Работают смартфоны на базе Android 14, причем Google обещает, что будет поставлять обновления целых 7 лет, до 2030 года.

Как видно, технические характеристики аппаратов не представляют собой ничего необычного. По мнению Google, их основное преимущество кроется в новых функциях на базе искусственного интеллекта: Magic Editor и Best Take.

С помощью редактора Magic Editor пользователи смогут перемещать объекты на фото, менять размер, удалять ненужные или даже производить значительные замены, например, делать пасмурное небо солнечным. Magic Editor будет сам предлагать варианты изменений на фото с учетом условий съемки, а пользователю останется только выбрать нужный.

Функция Best Take в свою очередь анализирует несколько похожих фотографий, позволяя заменить лица людей на снимке их же лицами с других фотографий, на котором люди не моргают или не отворачиваются, и, тем самым, получить "идеальный" снимок.

Кроме того, в Pixel 8 представлены функции редактирования Magic Eraser, которая удаляет со снимка ненужные объекты, и Photo Unblur, исправляющая размытость фотографий.

Позднее в этом году будет добавлена функция Zoom Enhance, которая улучшает качество фотографий и уменьшает количество шума.

Смартфоны появятся в продаже 12 октября, цены на Pixel 8 начинаются с $699, на Pixel 8 Pro — с $999.