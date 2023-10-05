Белорусы смогут заключать договоры с телеком-операторами удаленно

Министерство связи и информатизации разработало документ, который урегулировал вопросы удаленной идентификации пользователей услуг электросвязи и активации этих услуг.

Теперь жители Беларуси не младше 18 лет смогут заключать договоры на услуги электросвязи дистанционно, для этого нужно будет пройти удаленную идентификацию. Пользователь должен предоставить телеком-оператору текстовую информацию о реквизитах документа, удостоверяющего личность (белорусского паспорта или ID-карты, вида на жительство в Беларуси, удостоверения беженца), изготовленного в формате книжки, и видео с перелистыванием его страниц. Для биометрических документов потребуется считывание данных из микросхемы.

Нововведение касается как услуг сотовой связи, так и проводного интернета. Постановление уже вступило в силу.