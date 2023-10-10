Honor выпустила бюджетный смартфон Honor Play 50 Plus

Компания Honor представила смартфон Honor Play 50 Plus, сочетающий весьма приличные характеристики с бюджетной ценой.

Смартфон оснащен экраном 6.8" с разрешением 2412 х 1080, который поддерживает частоту обновления 90 Гц. У экрана довольно узкие рамки и отверстие для фронтальной камеры на 8 Мпикс. На задней панели расположен модуль камеры в виде колец с двумя датчиками: основым на 50 Мпикс и датчиком глубины сцены на 2 Мпикс.

Honor Play 50 Plus базируется на SoC MediaTek Dimensity 6020, у него 12 Гб оперативной и 256 Гб постоянной памяти.

Одно из заметных преимуществ нового смартфона — внушительный аккумулятор на 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт, что обещает продолжительное время автономной работы.

В остальном, Honor Play 50 Plus получил два динамика, аудиоразъем 3.5 мм, боковой сканер отпечатков пальцев, модули беспроводной связи 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS и порт USB-C. Размеры устройства 166.7 х 76.5 х 8.24 мм, вес — 199 граммов. Аппарат работает под управлением MagicOS 7.2 на базе Android 13.

Смартфон поступил в продажу в Китае по цене около $200.