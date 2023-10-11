Смартфоны серии Xiaomi 12 с выгодой до 650 рублей в МТС

В салонах связи и интернет-магазине МТС можно выгодно приобрести смартфоны Xiaomi 12 серии. Устройства доступны с экономией до 650 рублей. Их можно приобрести в рассрочку до 24 месяцев с первым платежом 0 рублей.

Современные смартфоны Xiaomi способны выполнять большое количество функций. С их помощью можно выходить в интернет, смотреть видео в высоком разрешении, создавать качественные фото, считать пройденные шаги, осуществлять GPS-навигацию и многое другое.

Максимальная скидка до 650 рублей предлагается на смартфон Xiaomi 12X 8/256GB. Эта модель оснащена компактным 6,28-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и поддержкой частоты обновления кадров 120 Гц. Дисплей смартфона способен воспроизводить богатую цветовую палитру из более 68 млрд оттенков. Повышенная частота дискретизации 480 Гц позволяет реагировать на команды пользователя практически мгновенно.

Создавать шедевры фотографии и крутые ролики поможет умная тройная камера с расширенными возможностями видеосъемки. Она умеет снимать видео в качестве 8K и поддерживает 6 киноэффектов. Основной модуль с сенсором от Sony на 50 Мп отлично справляется с любыми условиями освещения, демонстрируя живые насыщенные цвета и точную передачу деталей. Дополняет его сверхширокоугольный модуль на 13 Мп для создания панорамных снимков и теле-макрообъектив на 5 Мп для съемки с близкого расстояния. Запечатлеть яркое и запоминающееся селфи поможет фронтальная камера на 32 Мп.

Высокое качество звука гарантируется благодаря стереодинамикам с точной настройкой от Harman Kardon. Внутри установлен аккумулятор емкостью 4500 мАч. Поддержка быстрой зарядки мощностью 67 Вт позволяет заряжать его всего за полчаса.

Смартфоны Xiaomi 12Т серии можно приобрести с экономией до 100 рублей. При покупке сразу их стоимость начинается от 1799 рублей, а в рассрочку — от 77 рублей в месяц.

Смартфон Xiaomi 12T оснащается большим ярким 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2712х1220 пикселей и адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Создавать отличные фото и видео в 4K поможет умная тройная камера с разрешением основного сенсора на 108 Мп. Для эффектных автопортретов предусмотрена селфи-камера на 20 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает длительное время автономной работы, а с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт он способен полностью заряжаться всего за 20 минут.

Xiaomi 12T Pro с экраном 6,67-дюйма получил мощную тройную камеру с разрешением 200 Мп. С ее помощью вы сможете создавать сверхдетализированные фото, записывать видео в качестве 8K и получать до 30 кадров в секунду в режиме Ultra Burst. Максимально четкое изображение во время видеосъемки обеспечит система оптической стабилизации. А алгоритмы искусственного интеллекта сами отрегулируют яркость и устранят шумы, чтобы получился наилучший результат в любых условиях. Смартфон поддерживает также объемное стереозвучание и быструю зарядку мощностью 120 Вт.

Перечень моделей смартфонов Xiaomi 12 серии со скидками и платежами в рассрочку на 7,12 и 24 месяца представлен по ссылке.