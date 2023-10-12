Samsung представила решения в области ИБ на конференции SDC23

Компания Samsung Electronics представила ряд инновационных решений в области информационной безопасности в рамках своей экосистемы продуктов и сервисов. С выходом новой версии пользовательского интерфейса One UI 6 было анонсировано обновление системы защиты Samsung Knox Matrix с ключами доступа и сквозным шифрованием резервных копий и восстановленных данных Samsung Cloud, а также применение Samsung Knox Vault на большем количестве устройств.
О новых функциях Samsung рассказала на ежегодной конференции Samsung Developer Conference 2023 (SDC23), которая собирает разработчиков, авторов и дизайнеров, чтобы представить усовершенствованные возможности подключенных устройств. На мероприятии компания продемонстрировала, как инновации будут способствовать развитию отрасли и обеспечат пользователям большую безопасность в повседневных делах.
Удобство и безопасность в мире подключенных устройств
Появление интерфейса One UI 6 на устройствах Galaxy и обновление Samsung Knox Matrix направлены на дальнейшую реализацию концепции будущего, в котором устройства, объединенные в экосистему, смогут защищать друг друга.
В прошлом году мы объявили, что система Knox Matrix будет поддерживать функцию Trust Chain, что позволит устройствам экосистемы интеллектуально отслеживать угрозы и отправлять уведомления на другие устройства, если одно из них подверглось атаке. Это означает, что, если хакер атакует какое-либо устройство, Knox Matrix сможет обнаружить угрозу и изолировать его от других девайсов, чтобы обезопасить остальную часть экосистемы.
На конференции SDC23 компания Samsung объявила об обновлении еще одного ключевого элемента Knox Matrix — синхронизации учетных данных Credential Sync —, который позволяет защитить конфиденциальную информацию при ее перемещении внутри экосистемы, например, между устройствами Samsung Galaxy, телевизорами и холодильниками Family Hub. Функция Credential Sync в программной оболочке One UI 6 предоставляет пользователям простой и безопасный способ синхронизации личных данных и учетных записей между устройствами Samsung. Так синхронизация Credential Sync обеспечивает сквозное шифрование резервных копий и восстановленных данных Samsung Cloud. Благодаря этому, данные могут быть зашифрованы или расшифрованы только на устройствах пользователя, а значит, никто, кроме него, не сможет их увидеть — даже в случае взлома сервера или кражи учетных данных. С начала 2024 года на устройствах Samsung Galaxy также будет реализовано сквозное шифрование при синхронизации данных с Samsung Cloud.
В рамках Credential Sync компания Samsung также разработала новые способы управления и защиты идентификационных и учетных данных в виде ключей доступа: цифровых учетных данных, которые могут использоваться для аутентификации на веб-сайтах и в приложениях. В Samsung Pass также появилась возможность использования ключей, что стало значительным шагом на пути к беспарольному будущему, где ключи заменят традиционные пароли и обеспечат удобство работы:
- Быстрее: Пользователи могут сэкономить время на вводе имени пользователя на устройстве, вместо этого быстро выбрав учетную запись, в которую они хотят войти
- Проще: После регистрации ключей пользователи могут легко переходить на новое подключенное устройство без необходимости повторной регистрации
- Надежнее: Ключи доступа работают только на зарегистрированных пользователями сайтах и в приложениях, что обеспечивает защиту от фишинговых атак с вредоносных ресурсов
Knox Matrix реализует этот шаг в эволюции паролей, предоставляя удобный способ обмена ключами на нескольких устройствах без ущерба для безопасности. Основанные на международных стандартах FIDO, ключи доступа позволяют использовать Samsung Pass на смартфоне для входа в приложения и авторизации на веб-сайтах с помощью биометрических датчиков, например, отпечатков пальцев. С интерфейсом One UI 6 ключи могут храниться до выполнения определенных условий, например, до ввода PIN-кода, пароля или графического узора экрана блокировки предыдущего устройства пользователя на смартфоне Samsung Galaxy. Обновленные функции хранения в Knox Matrix избавят пользователей от необходимости запоминать текущие пароли или сбрасывать забытые, обеспечивая удобство и повышенную безопасность при обмене учетными данными между подключенными устройствами.
Инновации в области информационной безопасности на еще большем количестве устройств Samsung
Помимо инноваций, направленных на обеспечение безопасности экосистем будущего, Samsung также обеспечивает доступность своих самых мощных технологических разработок в области безопасности на имеющихся устройствах. Samsung Knox Vault выходит за пределы флагманов, чтобы защитить больше пользователей и предоставить им больший выбор устройств, которые они могут безопасно использовать.
Knox Vault позволяет защитить наиболее конфиденциальные данные на устройстве, включая информацию с экрана блокировки, такую как PIN-коды, пароли и графические ключи. Knox Vault создает защищенную среду выполнения, физически изолированную от основного процессора и системной памяти, и начинает действовать с момента активации пользователем экрана блокировки, что позволяет обеспечивать необходимую безопасность. Knox Vault защищает ключи безопасности пользователей, которые шифруют их конфиденциальные данные, хранящиеся в устройстве, гарантируя полную безопасность даже в случае потери или кражи устройства.
Аппаратное решение Samsung Knox Vault, устойчивое ко взлому, создано для защиты конфиденциальной информации пользователя не только от программных, но и от аппаратных атак с использованием высококлассных профессиональных инструментов. Изначально платформа Knox Vault была запущена на флагманских устройствах Samsung Galaxy, включая смартфоны серий S, Z, S FE и планшеты серии Tab S. В 2023 году решение Knox Vault будет распространено на телевизоры Samsung Neo QLED 8K, а в 2024 году — на всю экосистему Galaxy, включая смартфоны серии Galaxy A, поддерживающие One UI 6 или более позднюю версию.
Ваша безопасная экосистема, расширенная версия
Широкий спектр усиленных мер защиты информации позволяет устройствам Samsung Galaxy лучше обеспечивать конфиденциальность данных в эпоху пользовательской активности. В оболочке One UI 6 также обновлена панель безопасности и конфиденциальности (Security and Privacy Dashboard) устройств Galaxy, благодаря чему пользователи могут видеть и контролировать, что происходит с их данными. В основе самых последних разработок в области информационной безопасности, представленных на конференции SDC23, лежат фундаментальные принципы защищенности экосистемы Galaxy: сквозная безопасность на всех уровнях — от чипов до приложений—, обнаружение угроз в реальном времени и совместная защита с надежными партнерами.
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