Samsung представила решения в области ИБ на конференции SDC23

Компания Samsung Electronics представила ряд инновационных решений в области информационной безопасности в рамках своей экосистемы продуктов и сервисов. С выходом новой версии пользовательского интерфейса One UI 6 было анонсировано обновление системы защиты Samsung Knox Matrix с ключами доступа и сквозным шифрованием резервных копий и восстановленных данных Samsung Cloud, а также применение Samsung Knox Vault на большем количестве устройств.

О новых функциях Samsung рассказала на ежегодной конференции Samsung Developer Conference 2023 (SDC23), которая собирает разработчиков, авторов и дизайнеров, чтобы представить усовершенствованные возможности подключенных устройств. На мероприятии компания продемонстрировала, как инновации будут способствовать развитию отрасли и обеспечат пользователям большую безопасность в повседневных делах.

Удобство и безопасность в мире подключенных устройств

Появление интерфейса One UI 6 на устройствах Galaxy и обновление Samsung Knox Matrix направлены на дальнейшую реализацию концепции будущего, в котором устройства, объединенные в экосистему, смогут защищать друг друга.

В прошлом году мы объявили, что система Knox Matrix будет поддерживать функцию Trust Chain, что позволит устройствам экосистемы интеллектуально отслеживать угрозы и отправлять уведомления на другие устройства, если одно из них подверглось атаке. Это означает, что, если хакер атакует какое-либо устройство, Knox Matrix сможет обнаружить угрозу и изолировать его от других девайсов, чтобы обезопасить остальную часть экосистемы.

На конференции SDC23 компания Samsung объявила об обновлении еще одного ключевого элемента Knox Matrix — синхронизации учетных данных Credential Sync —, который позволяет защитить конфиденциальную информацию при ее перемещении внутри экосистемы, например, между устройствами Samsung Galaxy, телевизорами и холодильниками Family Hub. Функция Credential Sync в программной оболочке One UI 6 предоставляет пользователям простой и безопасный способ синхронизации личных данных и учетных записей между устройствами Samsung. Так синхронизация Credential Sync обеспечивает сквозное шифрование резервных копий и восстановленных данных Samsung Cloud. Благодаря этому, данные могут быть зашифрованы или расшифрованы только на устройствах пользователя, а значит, никто, кроме него, не сможет их увидеть — даже в случае взлома сервера или кражи учетных данных. С начала 2024 года на устройствах Samsung Galaxy также будет реализовано сквозное шифрование при синхронизации данных с Samsung Cloud.

В рамках Credential Sync компания Samsung также разработала новые способы управления и защиты идентификационных и учетных данных в виде ключей доступа: цифровых учетных данных, которые могут использоваться для аутентификации на веб-сайтах и в приложениях. В Samsung Pass также появилась возможность использования ключей, что стало значительным шагом на пути к беспарольному будущему, где ключи заменят традиционные пароли и обеспечат удобство работы:

Быстрее: Пользователи могут сэкономить время на вводе имени пользователя на устройстве, вместо этого быстро выбрав учетную запись, в которую они хотят войти

Пользователи могут сэкономить время на вводе имени пользователя на устройстве, вместо этого быстро выбрав учетную запись, в которую они хотят войти Проще: После регистрации ключей пользователи могут легко переходить на новое подключенное устройство без необходимости повторной регистрации

После регистрации ключей пользователи могут легко переходить на новое подключенное устройство без необходимости повторной регистрации Надежнее: Ключи доступа работают только на зарегистрированных пользователями сайтах и в приложениях, что обеспечивает защиту от фишинговых атак с вредоносных ресурсов

Knox Matrix реализует этот шаг в эволюции паролей, предоставляя удобный способ обмена ключами на нескольких устройствах без ущерба для безопасности. Основанные на международных стандартах FIDO, ключи доступа позволяют использовать Samsung Pass на смартфоне для входа в приложения и авторизации на веб-сайтах с помощью биометрических датчиков, например, отпечатков пальцев. С интерфейсом One UI 6 ключи могут храниться до выполнения определенных условий, например, до ввода PIN-кода, пароля или графического узора экрана блокировки предыдущего устройства пользователя на смартфоне Samsung Galaxy. Обновленные функции хранения в Knox Matrix избавят пользователей от необходимости запоминать текущие пароли или сбрасывать забытые, обеспечивая удобство и повышенную безопасность при обмене учетными данными между подключенными устройствами.

Инновации в области информационной безопасности на еще большем количестве устройств Samsung

Помимо инноваций, направленных на обеспечение безопасности экосистем будущего, Samsung также обеспечивает доступность своих самых мощных технологических разработок в области безопасности на имеющихся устройствах. Samsung Knox Vault выходит за пределы флагманов, чтобы защитить больше пользователей и предоставить им больший выбор устройств, которые они могут безопасно использовать.

Knox Vault позволяет защитить наиболее конфиденциальные данные на устройстве, включая информацию с экрана блокировки, такую как PIN-коды, пароли и графические ключи. Knox Vault создает защищенную среду выполнения, физически изолированную от основного процессора и системной памяти, и начинает действовать с момента активации пользователем экрана блокировки, что позволяет обеспечивать необходимую безопасность. Knox Vault защищает ключи безопасности пользователей, которые шифруют их конфиденциальные данные, хранящиеся в устройстве, гарантируя полную безопасность даже в случае потери или кражи устройства.

Аппаратное решение Samsung Knox Vault, устойчивое ко взлому, создано для защиты конфиденциальной информации пользователя не только от программных, но и от аппаратных атак с использованием высококлассных профессиональных инструментов. Изначально платформа Knox Vault была запущена на флагманских устройствах Samsung Galaxy, включая смартфоны серий S, Z, S FE и планшеты серии Tab S. В 2023 году решение Knox Vault будет распространено на телевизоры Samsung Neo QLED 8K, а в 2024 году — на всю экосистему Galaxy, включая смартфоны серии Galaxy A, поддерживающие One UI 6 или более позднюю версию.

Ваша безопасная экосистема, расширенная версия

Широкий спектр усиленных мер защиты информации позволяет устройствам Samsung Galaxy лучше обеспечивать конфиденциальность данных в эпоху пользовательской активности. В оболочке One UI 6 также обновлена панель безопасности и конфиденциальности (Security and Privacy Dashboard) устройств Galaxy, благодаря чему пользователи могут видеть и контролировать, что происходит с их данными. В основе самых последних разработок в области информационной безопасности, представленных на конференции SDC23, лежат фундаментальные принципы защищенности экосистемы Galaxy: сквозная безопасность на всех уровнях — от чипов до приложений—, обнаружение угроз в реальном времени и совместная защита с надежными партнерами.