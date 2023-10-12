HONOR объявил о запуске нового складного смартфона HONOR Magic Vs2 в Китае

Глобальный технологический бренд HONOR анонсировал в Китае HONOR Magic Vs2 — легкий и производительный смартфон расширяет линейку складных устройств. По данным Counterpoint Research, HONOR Magic V2 в III квартале 2023 г. стал лидером на рынке Китая по объему продаж в классе складных смартфонов.

Легкий и тонкий складной смартфон

Благодаря магниевому сплаву с редкоземельными элементами удалось на 33% снизить плотность металла без изменения прочности, а также изменить конструкцию шасси, чтобы на 72% снизить количество используемого металла под матрицей экрана. На момент презентации HONOR Magic Vs2 с весом всего 229 граммов стал самым легким в мире складным смартфоном.

Сверхлегкий титановый шарнир, изготовленный с помощью современной технологии 3D-печати, обеспечивает идеальный баланс между весом и прочностью. Безредукторный механизм шарнира и фирменная конструкция «капля воды» обеспечивает плавное раскрытие и возможность фиксировать половинки в промежуточных состояниях.

Исключительный комфорт взаимодействия с контентом

HONOR Magic Vs2 оснащен внешним OLED-экраном с диагональю 6,43 дюйма и соотношением сторон 20:9. Разрешение 2376x1060 пикселей и пиковая яркость 2500 нит обеспечивают превосходную четкость изображения даже на ярком солнце. Внутренний экран поддерживает разрешение 2344x2156 и яркость 1600 нит, а диагональ 7,92 дюйма позволяет продуктивно использовать приложения и эффективно работать с большими объемами текста, сложными таблицами, презентациями и макетами.

Впервые в складных смартфонах ШИМ-частота для внешнего и внутреннего экрана составляет 3840 Гц. Это обеспечило сертификацию TÜV Rheinland по отсутствию мерцания и гарантирует безопасность экрана даже для людей с чувствительным зрением.

Обновленная камера для превосходных съемок

HONOR Magic Vs2 оснащен тройной камерой с основным сенсором 50 Мп с широкоугольной оптикой, телефотокамерой 20 Мп и ультраширокоугольным сенсором 12 Мп. Вместе они позволяют раскрыть любые творческие задумки и обеспечивают высочайшее качество съемки в любых условиях. Функции AI Motion Sensing Capture, 40-кратный зум, а также улучшенные алгоритмы съемки портретов и ночных сцен позволяют создавать шедевры одним касанием.

Флагманская производительность и улучшенный пользовательский опыт

HONOR Magic Vs2 работает на базе производительного процессора Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen1, а фирменные технологии оптимизации системных ресурсов HONOR GPU Turbo X и OS Turbo X позволяют добиться максимальной мощности при умеренном энергопотреблении.

Благодаря аккумулятору емкостью 5000 мА·ч новый смартфон занимает лидерские позиции по автономной работе в классе складных устройств и обеспечивает возможность всегда оставаться на связи. Фирменный адаптер HONOR SuperCharge 66 Вт позволяет быстро зарядить смартфон, но при этом не вызывает повышенный износ батареи, сохраняя баланс в повседневном пользовательском опыте и долговечности.

HONOR Magic Vs2 работает под управлением MagicOS 7.2 и получил новые интеллектуальные функции для еще более удобного и продуктивного взаимодействия пользователя со смартфоном, включая различные режимы разделения экрана и функцию автоматического наведения курсора. Кроме того, традиционно для смартфонов HONOR доступны экосистемные функции, которые расширяют привычные возможности взаимодействия смартфонов, планшетов и ноутбуков.

Цены и доступность

Начиная с 12 октября HONOR Magic Vs2 появится в продаже в Китае по цене 6999 юаней (около $958) за конфигурацию 12 + 256 ГБ и 7699 юаней ($1054) за версию 16 + 512 ГБ. Покупатели смогут выбрать одну из трех элегантных расцветок: «Полночный черный», «Розовый коралл» и «Голубой лед».