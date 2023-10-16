Microsoft представила Xbox Series S Starter Bundle

Microsoft представила к праздничному сезону этого года игровой комплект Xbox Series S Starter Bundle. В своём пресс-релизе компания сообщает, что в игровой комплект Xbox Series S Starter Bundle «входит всё, что необходимо, чтобы погрузиться мир видеоигр».

В игровой комплект Xbox Series S Starter Bundle входит сама приставка Xbox Series S с твердотельным накопителем объёмом 512 Гбайт, один беспроводной контроллер, а также трёхмесячная подписка Xbox Game Pass Ultimate с доступом к сотням игр из службы Game Pass, включая такие новинки, как Starfield, Forza Motorsport Lies of P, Party Animals и многие другие.

Кроме того, сервис Game Pass Ultimate включает доступ к EA Play, мультиплееру, а также различным игровым бонусам и скидкам.

Комплект Xbox Series S Starter Bundle станет доступен по всему миру с 31 октября по цене $299,99. Отмечается, что ретейлеры среди партнёров Xbox уже принимают предзаказы на новинку. Заметим, что рекомендованная стоимость самой консоли составляет те же $299, тогда как один месяц подписки Game Pass Ultimate стоит в США $16,99.