Резиденты ПВТ представляют собственные решения на ENERGY EXPO

В Минске стартовал XXVII Белорусский энергетический и экологический форум «Energy Expo». Новинками в области энергетики, нефтехимии и энергосбережения удивляют более 200 предприятий и организаций на организуемой в рамках форума выставке «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро». Она проводится с 1995 года, привлекая внимание ведущих белорусских и мировых производителей оборудования, технологий и материалов. Среди участников и компании-резиденты Парка высоких технологий, сообщает пресс-служба Парка.

Так, компания ООО «ИнноТех Солюшнс» представляет цифровую платформу контроля и учета данных «СофИТ», предназначенную для обеспечения оперативного сбора показаний с приборов учета электроэнергии. Также предлагают ознакомиться с программным комплексом «Sofit-SCADA-Plus», который отвечает за построение различных систем промышленной автоматизации. Ко всему компанией представлена электронная торговая площадка AllBay.by, в которой система самостоятельно выбирает лучшего исполнителя для клиента, предоставляет гарантию и обеспечивает безопасную оплату.

Компания ООО «Радметрон» демонстрирует оборудование, средства измерения и ПО для радиационного контроля. Участники выставки смогут ознакомиться с поисковыми приборами, электронными дозиметрами, приборами радиационно-химической разведки и многим другим.

Резидент ПВТ ООО «Новософт» презентует инновационные решения в области телемеханики и промышленной автоматизации.

В кейсе у компании ООО «Брайт Солюшенз» готовые решения для сферы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Например, программный комплекс «Астра» позволяет создать единую программную систему расчетов и учета оплаты услуг. Программный комплекс «ЖКХ –Управление» предназначен для ведения учета хозяйственных объектов, затрат на их содержание, анализа эффективности хозяйственной деятельности. Продукт «Мобильный мастер» помогает специалистам, оказывающим услуги по ремонту и обслуживанию зданий и сооружений. Мобильное приложение позволяет получать заявки, фильтровать их, добавлять к ним фото, подписывать акты выполненных работ, закрывать данные и многое другое.

В рамках форума проходит насыщенная деловая программа, включающая 18 мероприятий, среди которых конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы.

Мероприятие продлится по 20 октября 2023 года. Ознакомиться с разработками резидентов ПВТ вживую можно в Футбольном манеже по адресу пр-т Победителей 20/2.