Смартфоны Xiaomi 14 с операционной системой HyperOS представят 26 октября

Xiaomi сообщила о предстоящей презентации флагманской серии смартфонов Xiaomi 14, которая пройдёт 26 октября на мероприятии в Китае. Как полагает ресурс GSMArena.com, глобальная премьера новинок, которые станут первыми устройствами под управлением операционной системы HyperOS, состоится в первые недели 2024 года.

Ожидается, что на мероприятии будут представлены две модели — Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, базирующиеся на чипе Snapdragon 8 Gen 3, который тоже будет анонсирован на этой неделе. Будет ли новая серия включать смартфон Xiaomi Ultra, пока неизвестно.

Компания также сообщила, что в рамках сотрудничества с Leica Lens совместными усилиями проводится разработка «оптической системы нового поколения» с новым профессиональным высокодинамичным датчиком изображения для мобильной оптики. Ранее стало известно, что смартфоны Xiaomi 14 получат оптику Leica Summilux с переменной диафрагмой.

По словам источников, Xiaomi 14 будет поддерживать быструю зарядку мощностью 90 Вт, а модель Xiaomi 14 Pro — зарядку на 120 Вт. Обе новинки будут доступны в чёрном, белом или зелёном цвете, а базовая версия также будет выпускаться в розовом. Также сообщается, что Xiaomi 14 Pro будет доступен, в том числе, с 16 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем на 1 Тбайт. Что касается дизайна, то у смартфонов будет сохранён квадратный выступ для камер, хотя их внешний вид будет немного другим.