Представлены смартфоны Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro

Xiaomi провела масштабную презентацию смартфонов в Китае. Главными новинками мероприятия стала линейка смартфонов Xiaomi 14. В нее вошли две модели: 14 и 14 Pro.

Xiaomi 14 и 14 Pro — первые смартфоны, работающие на базе собственной ОС HyperOS. Также это первые смартфоны, получившие новейший чип Snapdragon 8 Gen 3, представленные несколько дней назад. Девайсы получили первые в мире экраны с яркостью 3000 нит.

Обе модели получили 75-мм телеобъектив с плавающей фокусировкой. Смартфоны могут фокусироваться на расстоянии от 10 см. Основной сенсор разрешением 50 Мп, 1/1,31" 1,2 мкм. Смартфоны имеют плоскую металлическую раму. Есть защита от воды и пыли по стандарту IP68. В обеих моделях есть стереодинамики с технологией Dolby Atmos.

Стоимость на китайском рынке: