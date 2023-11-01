Белорусам предложили ноутбуки и смартфоны Huawei с выгодой до 400 рублей

В крупных торговых сетях Беларуси снижены цены на инновационные ноутбуки и смартфоны Huawei. Девайсы можно приобрести с выгодой до 400 рублей.

Акция на ноутбуки продлится с 1 по 27 ноября, а предложения на смартфоны будут действовать с 1 по 14 ноября. Выгодно приобрести устройства Huawei можно в Минске и регионах: в торговых сетях МТС, А1, «5 элемент», 21vek и «Электросила». В список вошли популярные модели лэптопов и смартфонов. Нам стали известны рекомендованные розничные цены.

Так, стал доступнее легкий и компактный Huawei MateBook D14. Ноутбук с процессором Intel Core i5 12-го поколения, 8 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти теперь стоит 2349 рублей – на 250 рублей меньше обычной цены. Ту же модель с 16 ГБ оперативной памяти можно приобрести за 2699 рублей, что на 300 рублей меньше обычной цены.

Ноутбук весит всего 1,38 кг, а толщина корпуса составляет 15,9 мм. IPS-экран обладает разрешением 1920 на 1080 пикселей, обрамлен узкой рамкой шириной 4,8 мм и защищает зрение. Без подзарядки можно смотреть видео до 9,5 часов. Интересная деталь: лэптоп можно раскрыть почти на 180 градусов.

Выгодно приобрести можно и ноутбук Huawei MateBook D15 с процессором Intel Core i5. Лэптоп в конфигурации 8 + 512 ГБ теперь стоит 2299 рублей (до этого – 2499 рублей). C наибольшей выгодой – 400 рублей – можно приобрести ноутбук с 16 ГБ оперативной памяти, который сейчас продается за 2499 рублей. С операционной системой FreeDOS его стоимость еще ниже – всего 2349 рублей, что на 350 рублей меньше, чем обычно.

Модель оснащена IPS-экраном FullView на 15,6 дюйма с соотношением сторон 16:9. Толщина корпуса – всего 16,9 мм, а вес – 1,56 кг. Ноутбук обеспечивает объемный звук и поддерживает функцию «Мультискрин», что позволяет вывести экран смартфона на дисплей лэптопа.

Ноутбуки Huawei MateBook D отличают инновационные технологии. Несмотря на легкий и компактный корпус, они обладают высокой производительностью. Лэптопы оснащены стильным экраном Huawei FullView с тонкими рамками и точной цветопередачей, умной камерой и сканером отпечатка пальца. Мощная антенна обеспечивает высокую скорость и стабильное качество Wi-Fi-сигнала на расстоянии, а вместительная батарея позволяет долго работать вне офиса и дома. Предусмотрены умные видеоконференции и функция «Суперустройство» для быстрого подключения к другим гаджетам.

Среди смартфонов в акции участвует многообещающая новинка Huawei nova 11 Pro. Модель отличают двойная селфи-камера на 60 Мп, быстрая 100-ваттная зарядка, стекло повышенной прочности Kunlun и красивый корпус из экокожи. Стоимость смартфона сейчас составляет 1699 рублей, что на 200 рублей меньше привычной цены.

Смартфон Huawei nova 11 также стал доступнее – на 100 рублей. Теперь его стоимость составляет 1399 рублей. Модель выделяется мощной фронтальной камерой, быстрой зарядкой на 66 Вт и стильным тонким корпусом.

Модель Huawei nova 11i теперь обойдется в 699 рублей (до этого – 749 рублей). Смартфон получил экран FullView на 6,8 дюйма, селфи-камеру на 16 Мп и 40-ваттную зарядку.

Выгоднее стал и смартфон Huawei nova Y91 с вместительной батареей на 7000 мАч, большим экраном на 6,95 дюйма с очень тонкими рамками и мощной стереосистемой из двух динамиков. Версия с 256 ГБ встроенной памяти теперь стоит 849 рублей (обычно – 999 рублей), а со 128 ГБ – 749 рублей (раньше – 849 рублей).

Ноутбуки и смарфоны Huawei на выгодных условиях доступны по всей Беларуси. Приобрести их можно в торговых сетях МТС, А1, «5 элемент», 21vek и «Электросила». Наличие конкретных моделей и конфигураций лучше уточнять в местах продаж. Рекомендованные розничные цены действительны на момент публикации и могут отличаться от фактических цен в розничных магазинах.