Более 10,5 тысяч дошкольников стали участниками проекта ПВТ «Информатика без розетки»

В Витебске на базе детского сада №19 состоялся запуск образовательного проекта Парка высоких технологий «Информатика без розетки» в новом учебном году. Он реализуется с 2019 года и пользуется огромной популярностью во всех регионах Беларуси.

В торжественной церемонии приняли участие председатель Витебского облисполкома Александр Субботин, начальник Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий Александр Базанов, заведующая ГУО «Детский сад №19 г. Витебска» Вера Яковлева, представители городской администрации.

В своем выступлении председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин подчеркнул, что проект Парка высоких технологий «Информатика без розетки» дополняет образовательный процесс. «С уверенностью можно сказать, что это полезный, громкий и эффективный проект. Такая инициатива должна быть в каждом учреждении дошкольного образования. Здесь закладываются основы логического мышления, IT-грамотности у детей дошкольного возраста», – сказал Александр Субботин.

Заместитель начальника отдела образовательной деятельности Секретариата Наблюдательного совета ПВТ, руководитель образовательного проекта «Информатика без розетки» Наталья Карлюкевич подчеркнула уникальность непрерывной системы подготовки кадров для IТ-отрасли «детский сад - школа – университет», которую уже много лет реализует Парк высоких технологий: «Информатика без розетки» – первая ступенька на пути будущих айтишников. Логика нужна как в школе, так и в повседневной жизни. Начиная с 5 лет, дошкольники изучают основы информатики без использования компьютера. При этом наш проект знакомит не только с основами информатики, но и прекрасно готовит к школе, развивая soft skills».

В новом учебном году ПВТ подготовил более 3000 педагогических работников для участия в проекте в качестве тьюторов. Всего в проекте принимает участие более 600 государственных учреждений дошкольного образования из 168 городов и населенных пунктов всех регионов Беларуси.

Заведующая ГУО «Детский сад №19 г. Витебска» Вера Яковлева поделилась своими впечатлениями: «Включение нас в республиканский проект Парка высоких технологий «Информатика без розетки» стало настоящим праздником. С 1 октября две группы ребят, всего 22 воспитанника, играя, осваивают такие понятия, как алгоритм, отрицание, кодирование, информация и многое другое. Детям занятия очень нравятся, они чувствуют себя героями. Радует, что этот проект будет иметь продолжение», – отметила Вера Яковлева.

В ходе мероприятия присутствующие увидели то, что уже изучили воспитанники старшей группы в рамках проекта. К слову, качеству подготовки воспитателей или, как их иначе называют, тьюторов уделяется особое внимание. Присутствующие стали участниками увлекательного поединка между юными информатиками и высокими гостями. Необходимо было в игровой форме решить задачи из раздела «логика»: логическое отрицание и логическая операция «И». Команда детей оказалась оперативнее и одержала победу в состязании.

В этом учебном году к занятиям в рамках образовательного проекта «Информатика без розетки» подключились более 10,5 тысяч дошкольников из всех регионов страны. Программа, разработанная Парком высоких технологий при поддержке Министерства образования Республики Беларусь, направлена на развитие логического мышления и формирование алгоритмических умений без использования компьютера у детей 5–7 лет.