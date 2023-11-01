Тинькофф Центр Разработки открывает офис в Бресте

10 ноября Тинькофф Центр Разработки откроет второй офис в Беларуси — на этот раз в Бресте. В новом офисе уже есть сотрудники, и компания планирует активно расширять команду.

Каким будет офис в Бресте

Новый ТЦР откроют в центре Бреста — в бизнес-центре STATUS по адресу пр. Республики, д. 1/2. Офис займет целый этаж: в нем будет комната для отдыха, переговорки и чат-румы. В офисе планируют проводить митапы и другие мероприятия для ИТ-сообщества.

Над чем работают в брестском ТЦР

Команда решает разные ИТ-задачи:

— работает над финансовыми сервисами и телефонным ассистентом;

— внедряет машинное обучение в продукты и внутренние процессы компании;

— развивает собственные разработки — Tinkoff Origination Platform и другие.

«Меня сильно впечатлили задачи». Что говорят сотрудники

Женя, Java-разработчик из Бреста: «Раньше я думал, что Тинькофф — это банк, а люди из аутсорса считают, что в банках нет интересных проектов. Но я в компании уже полтора года, и задачи меня сильно впечатлили.

Мы глубоко погружаемся в продукт: разрабатываем фреймворки для экономии ресурсов, сетевой безопасности, синхронной и асинхронной нагрузки. Вокруг множество команд, которые разрабатывают инфраструктуру и платформенные решения, решения с открытым кодом и софт на продажу.

Когда я устроился, уже через полгода к команде присоединился мой товарищ, которому я много рассказывал о работе здесь. Он уже успел пройти аттестацию на следующий грейд.

В ТЦР меня окружают опытные люди, мотивированные делать качественные продукты. Здесь есть все условия, чтобы проявить себя и получить признание. Мне нравится такой вайб».

Иван, руководитель управления разработки продуктов эквайринга: «Сейчас в Тинькофф работает более 10 тысяч айтишников — они разрабатывают цифровые платформы и продукты для 36 миллионов наших клиентов. Мы много вкладываемся в образовательные проекты и сотрудничаем с вузами.

В нынешнем году мы выросли в ИТ на 35—40%, и рост продолжается, поэтому мы открываем новые офисы и ищем сотрудников. Мы безумно рады открыть центр разработки в Бресте, потому что видим, сколько здесь талантливых специалистов».

О Тинькофф в Беларуси

Тинькофф — финтех-компания с 25 офисами в разных странах. Первый ТЦР в Беларуси появился в 2021 году в Минске. Сейчас в минском офисе и удаленно из других городов Беларуси работает более 450 сотрудников.

Компания активно занимается развитием ИТ-сообщества в Беларуси: проводит митапы, стажировки, лекции и онлайн-обучение для студентов.

ТЦР приглашает в команду опытных разработчиков, тестировщиков и аналитиков. Подробнее про условия и вакансии смотрите на сайте.