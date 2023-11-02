Через Telegram-каналы распространяется шпионский мод для WhatsApp на Android

Эксперты Kaspersky обнаружили мод для WhatsApp, который содержит ранее неизвестное вредоносное ПО — троянца-шпиона для Android. Он получил название CanesSpy. Мод уже некоторое время распространяется в Telegram-каналах на арабском и азербайджанском языках. С 5 по 31 октября защитные решения компании предотвратили более 340 тысяч атак с его использованием в более чем ста странах мира. Наибольшее количество зафиксировано в Азербайджане, Саудовской Аравии, Йемене, Турции и Египте. Белорусские пользователи также столкнулись с попытками заражения.

Моды — это неофициальные дополнения, например, к мессенджерам или играм. Они позволяют расширить возможности официальных приложений. Однако под видом таких программ злоумышленники часто распространяют вредоносное ПО.

Функционал. Новая программа-троянец распространяется вместе с некоторыми модификациями для WhatsApp на Android, которые предлагают, например, опцию отложенного постинга или другие улучшения. Троянец может красть данные с заражённого смартфона: список контактов, информацию об аккаунтах на устройстве, документы. По команде он начинает вести запись с микрофона устройства. Шпионский модуль начинает работать при включении или постановке телефона на зарядку.

Распространение. Основной источник заражённых файлов — Telegram-каналы преимущественно на арабском и азербайджанском языках. Причём суммарное число подписчиков только в самых популярных из них достигает почти двух миллионов пользователей.

Kaspersky уведомила Telegram о наличии вредоносного ПО в обнаруженных каналах. Однако вредоносные моды распространяются также через различные сайты, где можно скачать моды для мессенджеров.

«Мы всё чаще встречаем различные моды, которые содержат не только легитимные дополнительные функции, но и вредоносное ПО. Основной способ распространения таких программ — неофициальные ресурсы, где зачастую отсутствует модерация. Например, пользователи могут столкнуться с ними в разных каналах в мессенджерах. При этом размер аудитории таких площадок может быть внушительным, что снижает бдительность людей. Поэтому важно пользоваться официальными клиентами тех или иных сервисов: так риски столкнуться со зловредным ПО снижаются», — комментирует Дмитрий Калинин, эксперт по кибербезопасности в Kaspersky.

Подробно о зловреде, который защитные решения Kaspersky детектируют как Trojan-Spy.AndroidOS.CanesSpy, можно прочитать на securelist.

Чтобы не стать жертвой троянцев-шпионов Kaspersky рекомендует:

скачивайте приложения из официальных магазинов — это снизит риски столкнуться с вредоносной программой;

если всё же хотите установить приложение из стороннего источника, проверьте его на наличие вредоносного кода с помощью защитного решения;

помните, что популярность какого-либо ресурса не гарантирует, что пользователь не столкнётся с киберугрозой;