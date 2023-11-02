Илон Маск назвал ИИ одной из самых больших угроз человечеству

Американский бизнесмен Илон Маск (Elon Musk) заявил, что искусственный интеллект является «одной из самых больших угроз человечеству», добавив, что проходящий в Великобритании саммит по безопасности в этой сфере является «своевременным», учитывая масштаб угрозы. По мнению миллиардера, ИИ несёт в себе «экзистенциальные риски», поскольку люди впервые столкнулись с чем-то, «что будет гораздо более разумным, чем они».

«Мы впервые столкнулись с ситуацией, когда у нас есть нечто, что будет намного умнее самого умного человека. Мы не сильнее и не быстрее других существ, но мы более разумны, и здесь мы впервые в истории человечества, имеем нечто, что будет намного умнее нас. Мне неизвестно, сможем ли мы контролировать такую вещь, но я думаю, что мы можем стремиться направить её в выгодном для человечества направлении. Я думаю, что искусственный интеллект несёт в себе угрозы экзистенциального масштаба, и потенциально этот вопрос является самым неотложным, если учесть сроки и темпы развития отрасли», — заявил господин Маск во время своего выступления на саммите по безопасности в сфере ИИ.

Миллиардер также выразил надежду на то, что двухдневный саммит может быть использован для достижения международного консенсуса в отношении понимания сути ИИ, чтобы в этом сегменте появился «сторонний наблюдатель», который смог бы следить за тем, чем занимаются ведущие ИИ-компании. Все страны-участники саммита, включая Китай и США, подписали совместное соглашение под названием «Декларация Блетчли», в котором изложено общее понимание рисков в сфере ИИ, а также определены векторы совместной работы по управлению этими рисками.

В рамках саммита Илон Маск также должен был встретиться с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком (Rishi Sunak), чтобы обсудить вопросы, связанные с созданием основы для понимания ИИ. По мнению миллиардера, регулирование в этой сфере должно напоминать то, что можно увидеть в спорте: в каждом виде спорта есть судья, чтобы обеспечить честную игру, и саммит стал хорошей возможностью обсудить это. «Я не настаиваю на какой-то конкретной политике. Я предлагаю создать основу для понимания нейтральными третьими сторонами. Как только у нас будет основа для понимания, будут предложены некоторые политики или правила, и это будет сделано совместно с компаниями, занимающимися искусственным интеллектом», — добавил Маск.