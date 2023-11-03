Названы самые производительные Android-смартфоны в октябре

Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг наиболее производительных смартфонов, работающих на операционной системе Android.

В Топ-10 самых мощных Андроид-устройств первые две позиции заняли смартфоны Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro. Они оснащены передовым флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 3, обеспечивающим результаты около двух миллионов баллов в тесте AnTuTu. Кроме того, в рейтинг производительности Android-смартфонов также вошли следующие модели:

- iQOO 11S;

- iQOO 11 Pro;

- Vivo X90 Pro+;

- Realme GT5;

- Oppo Find X6 Pro;

- OnePlus 11;

- Nubia Red Magic 8 Pro.

Эти устройства продемонстрировали высокий уровень производительности и мощности, что делает их привлекательными для пользователей, которые ценят быструю и плавную работу своих смартфонов.

Обратите внимание, что рейтинг основан на данных бенчмарка AnTuTu, и следует учитывать, что производительность устройств может зависеть от множества факторов, включая аппаратное обеспечение, оптимизацию программного обеспечения и использование конкретных приложений.