Состоялся форум Samsung AI Forum 2023, в рамках которого компания Samsung Electronics рассказала о последних достижениях в области искусственного интеллекта (ИИ) и компьютерной техники (КТ), помогающих совершенствовать полупроводниковые технологии нового поколения.

Первый день седьмого по счету форума Samsung AI Forum, собравший более 1000 участников, включая ведущих ученых, отраслевых экспертов, исследователей и студентов, прошел под девизом “Крупномасштабный ИИ для лучшего будущего”. Он был организован Технологическим институтом Samsung (Samsung Advanced Institute of Technology, SAIT).

Йошуа Бенжио (Yoshua Bengio), эксперт в области технологий глубокого обучения и профессор Монреальского университета, поделился результатами своих последних исследований в ключевом докладе ”На пути к безопасной системе для работы исследователей ИИ”. Он рассказал о безопасном алгоритме машинного обучения ИИ, который может предотвратить эволюцию больших языковых моделей в направлениях, не предусмотренных разработчиками.

Джим Келлер (Jim Keller), генеральный директор Tenstorrent, стартапа, специализирующегося на полупроводниках для ИИ, представил открытую архитектуру набора команд RISC-V во время своего доклада “Ваши чипы в ваших руках”. Он подчеркнул, что RISC-V создаст новые возможности для ИИ нового поколения благодаря инновациям в проектировании конструкции аппаратного обеспечения.

В первый день форума Samsung AI Forum 2023 были подняты две главные темы: большие языковые модели и трансформация ИИ для нужд промышленности, а также масштабные вычисления для больших языковых моделей и моделирования. Темы докладов касались ИИ и КТ, соответственно.

Во время форума компания Samsung также объявила победителей конкурсов Samsung AI Researcher Award и Samsung AI/CE Challenge. Этими наградами отмечаются перспективные исследователи, студенты и выпускники вузов, добившиеся высоких результатов в своих странах.

Второй день форума Samsung AI Forum 2023 прошел под эгидой центра Samsung Research и был посвящен генеративному искусственному интеллекту. Ожидается, что стремительная эволюция генеративного ИИ изменит как повседневную жизнь, так и сферу профессиональной деятельности. Форум собрал экспертов из отрасли ИИ и академических кругов для обсуждения и обмена информацией о разработках и последних технологических трендах в области ИИ. Кроме того, на форуме была представлена Samsung Gauss — генеративная модель искусственного интеллекта, разработанная исследовательским центром Samsung Research.

На первой утренней сессии выступил доктор Хён Вон Джонг (Hyung Won Chung) из OpenAI, компании, специализирующейся на исследовании и внедрении технологий искусственного интеллекта. В своем докладе “Большие языковые модели (в 2023 году)” он объяснил работу больших языковых моделей, рассказал о связанных с ними проблемами, а также об их будущем и траектории развития.

Затем выступил Джейсон Вэй (Jason Wei), исследователь OpenAI и автор статьи “Цепочка мыслей”. В своей презентации “Новые парадигмы в эпоху возрождения больших языковых моделей” он рассказал о том, как подобные модели приведут к перевороту в области ИИ.

Samsung не только разрабатывает технологии ИИ, но и принимает меры для безопасного использования искусственного интеллекта. С помощью команды AI Red Samsung помогает своевременно устранять и отслеживать проблемы безопасности, которые могут возникать на различных этапах работы с ИИ — от сбора данных до разработки модели ИИ, развертывания сервисов и получения сгенерированных ИИ результатов. При этом учитываются принципы этики искусственного интеллекта.