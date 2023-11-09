Яндекс представил новую умную колонку – «Станцию Миди»

Компания Яндекс представила свою новую разработку – умную колонку «Станция Миди». В новом гаджете есть три динамика с общей мощностью 24 Вт, дисплей, отображающий время, погоду и эмоции «Алисы», а также «мощный нейронный процессор», который ускоряет отклик на голосовые команды. Благодаря нейронному процессору «Станция Миди» быстрее и точнее обрабатывает запросы. В итоге «Алиса» лучше откликается на команды и узнаёт людей по голосу.

Управлять Zigbee-устройствами умного дома с помощью голоса теперь можно даже без подключения к интернету. Голосовой помощник «Алиса» научилась запускать сценарии умного дома, когда слышит человеческую речь.

Продажи «Яндекс Станции Миди» начнутся одновременно в России, Беларуси и Казахстане 16 ноября 2023 года. В