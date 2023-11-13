Apple разрешит пользователям iOS устанавливать приложения из сторонних источников

Европейское законодательство требует от компании Apple разрешить пользователям устройств на базе iOS устанавливать приложения из сторонних источников. Похоже, что американская компания постепенно движется к тому, чтобы пойти на уступки для соблюдения действующего в регионе антимонопольного законодательства. Доказательства исследователи обнаружили в коде iOS 17.2.

В настоящее время пользователи устройств на базе iOS могут устанавливать приложения только из App Store, магазина цифрового контента Apple. Однако в прошлом году в Евросоюзе приняли Закон о цифровых рынках (DMA), предназначенный для того, чтобы снизить возможности IT-гигантов в плане использования своего доминирующего положения на рынке для подавления конкуренции. Одно из требований этого закона предписывает компаниям разрешить пользователям загружать приложения из любых источников.

Ранее сообщалось, что Apple работает над реализацией возможности установки на устройства с iOS приложений из сторонних источников. Исследователи обнаружили в коде iOS 17.2 подтверждения этого. В частности, на это указывает новый фреймворк Managed App Distribution. Изначально предполагалось, что этот API связан с функцией установки корпоративных приложений, но, вероятно, Apple работает над чем-то большим. Анализ показал, что у API есть конечная точка расширения, объявленная в системе. Это означает, что другие приложения смогут создавать расширения такого типа.

В системе также обнаружили новое разрешение, дающее сторонним приложениям право на установку приложений. Другими словами, это позволит разработчикам создавать собственные магазины приложений. Новый API имеет базовые элементы управления для загрузки, установки и обновления приложений из внешних источников. С его помощью также можно проверить совместимость того или иного приложения с пользовательским устройством и версией iOS, установленной на нём. В API также обнаружена региональная блокировка, что может указывать на намерение Apple разрешить его использование только в отдельных странах.