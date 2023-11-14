Анонсирован смартфон Red Magic 9 Pro

Бренд Red Magic сегодня анонсировал свой новейший флагман – Red Magic 9 Pro. Обычно разработчики делают акцент на производительности, но первые тизеры посвящены совсем другому – дизайну.

Red Magic 9 Pro преподносится как плоский флагман: у него не выпирает блок камеры и плоские боковые грани, стекло на них не заходит. Фронтальная камера, как и у предшественника, будет спрятана под экраном.

Инновационность состоит в том, что в Red Magic 9 Pro объективы камеры интегрированы в заднее защитное стекло. Как говорят создатели, это повышает износостойкость и устойчивость к царапинам.

Изображение боковой грани демонстрирует прорезь для воздуха фирменного вентилятора, который уже давно используется в системах охлаждения флагманов Red Magic. Red Magic 9 Pro будет построен на Snapdragon 8 Gen 3, и наличие мощной системы охлаждения с активным элементом в теории позволяет выжать чуть больше производительности из SoC.