«Искусство технологий»: в Минске пройдет конференция A1 Tech Day 2023

29 ноября в Минске состоится конференция A1 Tech Day «Искусство технологий» для профессионалов в сфере цифровых технологий и инноваций. Компания А1 уже второй год подряд собирает вместе топ-менеджеров и руководителей департаментов в сферах IT и информационной безопасности, предприятий финансового сектора, ритейла, производственных организаций, государственных учреждений и других компаний, чтобы они смогли узнать о последних трендах и практических кейсах в области инфраструктурных решений, облачных сервисов и информационной безопасности от спикеров из ведущих компаний в данной сфере.

Ключевыми темами для обсуждения в этом году станут развитие экосистемы сервисов А1 в области IT и информационной безопасности. Участники конференции обсудят предпосылки, способствующие переходу компаний к облачным вычислениям.

Спикеры не обойдут стороной и темы противодействия киберпреступности, средств мониторинга и реагирования на атаки, а также вопросов социальной инженерии и пути повышения осведомленности об информационной безопасности.

По традиции особое внимание A1 Tech Day 2023 уделит живому общению и нетворкингу. Подобный формат поможет познакомиться с производителями и интеграторами IT-решений, завести полезные деловые знакомства, а также вдохновиться новыми идеями для развития своего бизнеса.

Регистрация на мероприятие уже открыта. Участие в конференции бесплатное, однако количество доступных мест ограничено. В связи с этим для подтверждения регистрации участникам будет выслано письмо от организаторов. Заполнить форму, а также ознакомиться с подробной программой конференции можно на сайте события.