14 ноября на базе БГУИР прошел молодежный форум по управлению интернетом YOUTH IGF, являющийся частью масштабного форума Belarus IGF, сообщает пресс-служба вуза.

Участники молодежной секции обсудили актуальные проблемы глобальной сети. С приветственным словом к участникам обратились генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев и директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

В основной части форума старший менеджер ICANN в Восточной Европе и Центральной Азии Михаил Анисимов представил доклад по теме «Система доменных имен: как устроен DNS и как строятся отношения между странами», а директор по внешним связям RIPE NCC в Центральной Азии и Кавказе Ваан Овсепян выступил с темой «Программы развития RIPE NCC для технического сообщества».