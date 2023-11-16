На базе БГУИР прошел молодежный форум по управлению интернетом YOUTH IGF

14 ноября на базе БГУИР прошел молодежный форум по управлению интернетом YOUTH IGF, являющийся частью масштабного форума Belarus IGF, сообщает пресс-служба вуза.

Участники молодежной секции обсудили актуальные проблемы глобальной сети. С приветственным словом к участникам обратились генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев и директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

В основной части форума старший менеджер ICANN в Восточной Европе и Центральной Азии Михаил Анисимов представил доклад по теме «Система доменных имен: как устроен DNS и как строятся отношения между странами», а директор по внешним связям RIPE NCC в Центральной Азии и Кавказе Ваан Овсепян выступил с темой «Программы развития RIPE NCC для технического сообщества».

 

 

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