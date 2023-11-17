Apple заявила, что iPhone будут поддерживать RCS в 2024 году

Apple заявляет, что в 2024 году в iPhone будет добавлена поддержка обмена сообщениями RCS, нового стандарта, используемого большинством телефонов Android, согласно отчету 9to5Mac .
«Позже в следующем году мы добавим поддержку универсального профиля RCS, стандарта, опубликованного в настоящее время Ассоциацией GSM», — заявила представитель Apple Жаклин Рой в заявлении, также опубликованном The Verge . «Мы считаем, что универсальный профиль RCS обеспечит лучшую совместимость по сравнению с SMS или MMS. Это будет работать вместе с iMessage, который по-прежнему будет лучшим и наиболее безопасным средством обмена сообщениями для пользователей Apple».
iPhone, использующий RCS, может обеспечить поддержку шифрования, уведомлений о прочтении, индикаторов набора текста, изображений и видео в высоком разрешении и многого другого при отправке текстов между iPhone и устройствами Android. Apple позволит пользователям делиться местоположением в текстовых цепочках, а сообщения RCS будут зелеными, как сейчас SMS-сообщения.
Это изменение, вероятно, произошло в ответ на давление со стороны регулирующих органов и Закона Европейского Союза о цифровых рынках (DMA), правила, которое требует от крупных компаний, таких как Apple, обеспечить совместимость своих услуг с другими платформами. В сентябре Европейская комиссия начала расследование в отношении iMessage, чтобы определить, следует ли считать его «основным сервисом платформы». Однако Apple, как сообщается, утверждает, что iMessage недостаточно популярен в Европе, чтобы к ней применялись правила.
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