Apple Vision Pro может выйти в марте

В последнем выпуске информационного бюллетеня Марка Гурмана Power On для Bloomberg он пишет, что Apple одно время планировала выпустить гарнитуру Apple Vision Pro в январе 2024 года. Однако компания все еще готовит планы распространения продукта и проводит окончательные работы по тестированию устройства.
Со своей стороны, Apple официально заявила, что Vision Pro поступит в продажу в начале следующего года в США. Гурман говорит, что теперь он ожидает, что устройство дебютирует «где-то в марте».
Apple Vision Pro сначала будет запущен в США, а позднее в 2024 году он станет доступен и в других странах мира. Ожидается, что Apple будет продавать устройство по предварительной записи только в розничных магазинах Apple или через интернет.
Что касается сроков выпуска, то, как предполагает Гурман, похоже, что команды разработчиков программного обеспечения стремились быть готовыми к январскому дебюту. Последняя бета-версия VisionOS включает видеоролики и материалы по ознакомлению с продуктом; ресурсы такого типа обычно готовятся ближе к концу цикла разработки программного обеспечения. Текущая бета-версия iOS 17.2 также включает в себя сопутствующие функции Vision Pro, такие как AirPlay и возможность съемки пространственного видео на моделях iPhone 15 Pro.
Поскольку запуск ожидается в марте, есть основания полагать, что Apple проведет еще одно медиа-мероприятие весной перед выпуском продукта. Это даст Apple еще одну возможность представить покупателям гарнитуру стоимостью более 3499 долларов и продемонстрировать некоторые приложения и функции, которые были не совсем готовы для демонстрации на июньской презентации WWDC.
Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!
Подписывайтесь на наш канал в Дзен!
Горячие темы