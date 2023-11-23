Представлены игровые флагманские смартфоны Red Magic 9 Pro и 9 Pro+

Сегодня в Китае состоялся долгожданный запуск флагманского смартфона Red Magic 9 Pro. Параллельно с ним была представлена ​​модель Red Magic 9 Pro+. Одной из выдающихся особенностей смартфона является его плоский экран, лишенный каких-либо вырезов. Вместо этого он может похвастаться передовой фронтальной камерой пятого поколения под экраном с разрешением 16 мегапикселей, сообщает Gizchina.

AMOLED-дисплей имеет размер 6,8 дюйма и разрешение 2480 x 1160 пикселей. Благодаря яркости 1600 кд/кв.м пользователи могут рассчитывать на яркое изображение. Кроме того, дисплей предлагает частоту регулировки ШИМ 2160 Гц.

В основе Red Magic 9 Pro лежит надежная SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Этот процессор обеспечивает высокую производительность, чему способствует усовершенствованная система охлаждения с большой испарительной камерой и активным вентилятором. Смартфон заработал впечатляющие оценки: 2,291 миллиона баллов в AnTuTu.

9 Pro оснащен большой батареей емкостью 6500 мАч, поддерживающей зарядку мощностью 80 Вт. С другой стороны, Red Magic 9 Pro+ оснащен аккумулятором емкостью 5500 мАч и поддерживает зарядку мощностью 165 Вт. Примечательно, что полная зарядка смартфона занимает всего 35 минут. А модель Pro+ совершает тот же подвиг всего за 16 минут.

Что касается возможностей камеры, то основная состоит из трёх модулей. В этих модулях размещены датчики с разрешением 50 мегапикселей (с оптической стабилизацией изображения), 50 мегапикселей (оснащенные сверхширокоугольным объективом) и 2 мегапикселя (предназначенные для макросъемки).

Цена Red Magic 9 Pro Dark Knight следующая: 615 долларов за вариант 8/256 ГБ, 670 долларов за вариант 12/256 ГБ и 725 долларов за вариант 12/512 ГБ. Цены на Pro+ Dark Knight установлены на уровне 770 долларов США за вариант 16/256 ГБ, 810 долларов США за вариант 16/512 ГБ и 980 долларов США за вариант 24 ГБ/1 ТБ.