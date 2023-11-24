Представлены смартфоны Honor 100 и 100 Pro

Представлены Honor 100 и 100 Pro — новейшие смартфоны компании. В Honor 100 используется новейший процессор Qualcomm среднего класса — Snapdragon 7 Gen 3. Графический процессор Adreno 740 в новом процессоре на 50 % мощнее, чем графический процессор 7 Gen 1, и в HDR-играх.

Сам телефон оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1220p и сканером отпечатков пальцев под экраном. Что отличает эту серию телефонов от других телефонов Honor, так это наличие чипа RF C1. Этот чип, изготовленный по индивидуальному заказу Honor, может помочь определить лучшую вышку сотовой связи, к которой можно подключиться для звонков. Он даже может автоматически переключаться на подключение к Wi-Fi, когда оно доступно, чтобы соединение оставалось стабильным для четких звонков и бесперебойного подключения к интернету.

Сзади расположены две камеры вместо трех датчиков, которые можно увидеть на многих других телефонах среднего класса. Основной датчик представляет собой 50-мегапиксельную камеру с сенсором Sony IMX906 и объективом с диафрагмой f/1,95, а вторая камера — сверхширокую камеру на 12 МП. Для селфи-модуля Хонор выбрала еще один модуль на 50 МП с объективом с диафрагмой f/2,4.

Питание всего устройства осуществляется от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который можно заряжать с помощью входящего в комплект зарядного устройства Honor Supercharge мощностью 100 Вт, что является приятным изменением по сравнению с другими брендами, которые в наши дни вообще не используют зарядный блок.

Между тем, Honor 100 Pro — это обновленная версия базовой модели с несколькими ключевыми отличиями. Во-первых, SoC в телефоне — Snapdragon 8 Gen 2, тот же SoC, который можно увидеть в других флагманских телефонах на рынке. Он также имеет OLED-экран размером 6,78 дюйма.

Изображение обрабатывается теми же двумя камерами, что и в базовом Honor 100, с добавлением третьей камеры с 32-мегапиксельным зумом, который, по словам компании, может достигать «50-кратного зума».

Honor 100 Pro имеет ту же емкость аккумулятора, что и Honor 100, но с беспроводной зарядкой мощностью 66 Вт, которая позволяет полностью зарядить батарею за 42 минуты.

Для 100 и 100 Pro доступно четыре варианта цвета — черный, белый, синий или фиолетовый с небольшими различиями в оттенках между базовой моделью и моделью Pro.

Телефоны уже доступны для предварительного заказа в Китае по следующим ценам и характеристикам: