В БГУИР прошли две международные конференции

В БГУИР состоялись две международные научные конференции. В формате онлайн-встречи в заседаниях приняли участие делегаты вузов стран СНГ, сообщает пресс-служба вуза.



22 ноября прошла XIII Международная научная конференции «Информационные технологии и системы». Мероприятие было организовано факультетом информационных технологий и управления.



Основными направления работы конференции были выделены системы управления, интеллектуальные информационные технологии, проектирование встраиваемых систем, системы обработки информации, математическое моделирование и компьютерная графика и др.

С 23 по 24 ноября в нашем университете проходила V Международная конференция «Мониторинг техногенных и природных объектов». Пленарное заседание конференции открыл первый проректор БГУИР Максим Давыдов. Во вступительном слове Максим Викторович подчеркнул актуальность тематики выступлений, пожелал участникам продуктивной работы.



Доклады первой секции конференции была посвящены инструментам и технологиям мониторинга. Делегаты обсудили возможности когнитивного и социального мониторинга, проблематику других современных технологий мониторинга. Второй день конференции был посвящен методам мониторинга состояния природных, социальных и технических объектов с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций.



БГУИР выступает площадкой проведения множества международных конференций на правах базовой организации государств-участников СНГ по высшему образованию в области информатики и радиоэлектроники.