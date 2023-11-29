С 1 декабря на российские сайты нельзя будет войти через Google и Apple ID

С 1 декабря 2023 года российские сайты и приложения будут должны убрать кнопки входа с помощью Google и Apple ID. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы РФ Антон Горелкин.

Согласно принятым еще в июле поправкам в законодательство авторизация на сайтах и в приложениях будет возможна только по российскому телефонному номеру, через Госуслуги, Единую биометрическую систему (ЕБС) или иной сервис, полностью или более чем на 50% контролируемый российской стороной. Депутат сообщил, что на заседании Госдумы был принят проект об установлении переходного периода до 1 января 2025 года. К этому сроку российские ИТ-компании должны будут выполнить вышеупомянутые требования. Что же касается зарубежных систем авторизации (в частности, кнопок входа с помощью Google и Apple ID), с 1 декабря российские сайты и приложения должны будут их убрать.

Кроме того, по словам Горелкина возникло много вопросов по поводу авторизации по электронной почте. "Существует ошибочное убеждение, что зарубежная почта скоро окажется под запретом. Некоторые российские почтовые сервисы уже начали использовать этот миф в своих целях. Отмечу: закон не содержит требований к электронной почте, если она используется в качестве логина", – сообщил депутат.