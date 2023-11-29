Авторы "Мира танков" готовят новый грандиозный проект

Операционный директор знаменитой мультиплеерной игры "Мир танков" Борис Синицкий сообщил, что студия Lesta Games приступила к разработке многопользовательской онлайн-игры уровня AAA.

По словам Синицкого, новый проект базируется на движке Unreal Engine 5 и будет "не про танки". В разработку планируется вложить порядка $25-30 млн.

О том, что Lesta Games займется производством новой игры, стало известно из описания вакансий компании на сайте hh.ru. Разработка будет вестись в московском офисе.

Эксперты полагают, что разработка Lesta Games будет условно-бесплатной игрой, как и "Мир танков", так как именно в этой области у компании имеется наибольший опыт. А если игра покажет хорошие результаты в России, ее можно будет продвигать на другие рынки.

Никаких сроков выхода игры, даже предварительных, пока нет.