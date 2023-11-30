Смартфоны Samsung начинают получать новый Android

Корпорация Samsung выпустила стабильную версию Android 14 для некоторых своих смартфонов.

По словам экспертов, изучивших список гаджетов, новую версию Android получат флагманы линеек Galaxy S22 и Galaxy S23, а вот обновление для линейки Galaxy S21 станет доступно только для смартфонов в Европе. В свою очередь, складные аппараты Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5 получат обновление только в США.

Есть приятные новости и для владельцев бюджетных смартфонов: Android 14 стала доступна для скачивания на девайсах линеек Galaxy A и Galaxy M. Так, Galaxy A14 получат обновление по всему миру, Galaxy A34 — в Европе, Galaxy A54 — в США, Galaxy M53 — в Германии, Galaxy A73 — в Иране.

Впрочем, следует ожидать, что в обозримом будущем актуальная операционная система от Google появится на девайсах Samsung и в других странах.