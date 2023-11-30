Redmi представила смартфоны линейки Redmi K70

В Китае официально представлены три смартфона линейки Redmi K70: K70 Pro, K70 и K70E.

Флагман Redmi K70 Pro базируется на чипсете Snapdragon 8 Gen 3 с продвинутой системой охлаждения, у него 12-битный дисплей 6.67" OLED с разрешением 2K, кадровой частотой 120 Гц и рекордной пиковой яркостью 4000 нит. В смартфоне три камеры: OmniVision OVX8000 50 Мпикс, ширикоугольная 12 Мпикс и телевик ISOCELL JN1 50 Мпикс с двухкратным зумом, а также селфи-камера 16 Мпикс. Аппарат оснащен от 12 до 24 Гб ОЗУ и от 256 Гб до 1 Тб ПЗУ. Емкость аккумулятора — 5000 мА·ч, поддерживается зарядка до 120 Вт. Операционная система — Android 14 с оболочкой HyperOS. Стоимость смартфона — от $465 до $620 в зависимости от конфигурации, что делает его самым доступным устройством на Snapdragon 8 Gen 3.

Redmi K70 отличается от флагманской версии чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 и меньшим объемом ОЗУ, вместо телевика установлена макрокамера 2 Мпикс. Стоимость — от $350 за версию 12/256 Гб до $480 за 16 Гб/1 Тб.

Бюджетный Redmi K70E основан на чипе Dimensity 8300-Ultra, у него чуть более емкий аккумулятор 5500 мА·ч. Стоимость базовой версии 12/256 Гб — $280.