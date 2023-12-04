На Форуме Союза юристов обсудили вопросы криптосферы

В Минске прошел Форум Союза юристов «Право в современном мире». Это первая крупнейшая площадка для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ по вопросам права в интересах граждан, бизнеса, совершенствования правоприменительной практики, продвижения законодательных инициатив в целях развития правовой культуры и регулирования социально-экономической сферы в современных условиях. Мероприятие собрало более 500 человек.

Форум включает 5 основных направлений дискуссий: «суверенитет и право», «правосудие и защита прав граждан», «цифровое право», «право и экономика», «право и молодежь».

В секции «Блокчейн и криптовалюты: перспективы развития и правового регулирования» принял участие начальник Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий Александр Базанов, который акцентировал внимание участников на том, что принятие Декрета №8 «О развитии цифровой экономики» дало зеленый свет совершенно новому явлению. «Беларусь уже есть на глобальной карте блокчейна. С 2017 года все игроки рынка признали прогрессивный и прорывной характер белорусского законодательства, что позволило нам войти в десятку наиболее дружелюбных для криптовалют мировых юрисдикций», – подчеркнул начальник Секретариата.

Сегодня в Беларуси важно развивать регулирование криптосектора, в этом процессе необходимо поддерживать практическое взаимодействие Парка высоких технологий, частного сектора и государственных органов. Именно так, по словам Александра Базанова, и рождается конструктивный диалог по формированию регуляторных подходов, которые учитывают интересы как государства, так и бизнеса.

На секции поднимались темы, связанные с действующим правовым режимом, который применяется на территории Беларуси, формированием единообразного подхода к правовому регулированию криптовалют, а также обсуждались риски в сфере ПОД/ФТ, возможности более широко использовать цифровые знаки (токены) в современной деятельности и многое другое.

Большая часть мероприятия прошла в формате открытого диалога, в ходе которого участники активно задавали волнующие их практические вопросы, касающиеся расчетов в токенах, внешнеэкономических связей, NFT-токенов, принимаемых мер по верификации и идентификации клиента и т.д.

Во время дискуссии прозвучали и перспективы дальнейшего развития. Эксперты считают, что один из векторов – расширение правовых возможностей применения реальными участниками рынка цифровых знаков.