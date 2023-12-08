Названы победители премии The Game Awards 2023

Церемония вручения наград Game Awards 2023 завершилась. Она была наполнена важными новостями о будущих играх, а также отметила лучшие разработки в гейм-индустрии.
Baldur's Gate 3 не только выиграла «Игру года», но также завоевала награду в категориях «Лучшая поддержка сообщества», «Лучшая ролевая игра», «Лучший мультиплеер» и «Голос игрока». За ним последовал Alan Wake 2 с тремя победами в категориях «Лучшая постановка игры», «Лучший сюжет» и «Лучшая художественная постановка».
Победу в номинации «Лучший саундтрек» получила игра Final Fantasy 16, а «Лучшей инди-игрой» признана Sea of Stars. Награду в номинации «Лучшая мобильная игра» завоевала Honkai: Star Rail, а «Лучшая VR/AR-игра» — Resident Evil Village.
И еще несколько номинаций:
«Лучшая семейная игра» — Super Mario Bros. Wonder.
«Лучшая спортивная/гоночная игра» — Forza Motorsport.
«Лучшая стратегия» — Pikmin 4.
«Лучшая игра в жанре экшн» — Armored Core VI: Fires of Rubicon.
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