ЕС достиг предварительного соглашения по Закону об ИИ

После раунда интенсивных переговоров на этой неделе законодатели в Брюсселе достигли «предварительного соглашения» по предложенному Европейским Союзом Закону об искусственном интеллекте. Ожидается, что Закон ЕС об искусственном интеллекте станет первым в мире всеобъемлющим сводом правил, регулирующих использование искусственного интеллекта, и может послужить ориентиром для других стран, стремящихся принять аналогичные законы.

Участники переговоров установили обязательства по «высокоэффективным» системам искусственного интеллекта общего назначения (GPAI), которые соответствуют определенным критериям, таким как оценка рисков, тестирование, отчеты об инцидентах и ​​многое другое. Он также требует прозрачности этих систем, которые включают создание технических документов и «подробных обзоров контента, используемого для обучения» — то, что такие компании, как производитель ChatGPT OpenAI, до сих пор отказываются делать.

Также граждане должны иметь право подавать жалобы на системы ИИ и получать объяснения по поводу решений по системам «высокого риска», которые влияют на их права.

Пока нет информации, как все это будет работать или каковы критерии, но была отмечена система штрафов, если компании нарушают правила. Они могут варьироваться от 35 миллионов евро.

Существует ряд приложений, в которых использование ИИ запрещено, например, получение изображений лиц из записей камер видеонаблюдения, распознавание эмоций на работе или в школе. Правила также включают список гарантий и исключений для использования правоохранительными органами биометрических систем либо в режиме реального времени, либо для поиска доказательств в записях.

Ожидается, что окончательное соглашение будет достигнуто до конца года. Даже в этом случае закон, скорее всего, вступит в силу не раньше 2025 года.

Первый проект Закона ЕС об искусственном интеллекте был представлен в 2021 году с целью разграничить то, что на самом деле считается искусственным интеллектом, и синхронизировать правила регулирования технологий искусственного интеллекта в государствах-членах ЕС. Однако этот проект предшествовал внедрению инструментов генеративного искусственного интеллекта, таких как ChatGPT и Stable Diffusion, что привело к многочисленным изменениям в законодательстве.

Теперь, когда предварительное соглашение достигнуто, потребуются дополнительные переговоры, включая голосование парламентских комитетов по внутреннему рынку и гражданским свободам.