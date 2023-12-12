Epic Games выиграла в суде против Google

Через три года после того, как компания Epic Games, создатель Fortnite, подала в суд на Apple и Google по обвинению в незаконной монополии магазинов приложений, Epic одержала победу. Присяжные по делу Epic против Google вынесли свой вердикт — и установили, что Google превратила свой магазин приложений Google Play в незаконную монополию.

После всего лишь нескольких часов обсуждения жюри единогласно ответило утвердительно на каждый поставленный перед ними вопрос: что Google обладает монопольной властью на рынках распространения приложений для Android, что Google совершает антиконкурентные действия на этих рынках и что Epic был пострадавшим из-за такого поведения. Они решили, что Google имеет незаконную связь между своим магазином приложений Google Play и платежными сервисами Google Play Billing, а также что ее дистрибьюторское соглашение Project Hug, заключающее сделки с разработчиками игр, и сделки с OEM-производителями, является антиконкурентными.

Вице-президент Google по связям с общественностью Уилсон Уайт заявил, что компания планирует обжаловать приговор, и что «судебный процесс ясно показал, что мы жестко конкурируем с Apple и ее App Store, а также магазинами приложений для устройств Android и игровых консолей».

В сообщении в своем блоге компания Epic Games заявила: «Сегодняшний вердикт — это победа для всех разработчиков приложений и потребителей во всем мире. Это доказывает, что практика магазинов приложений Google незаконна и что они злоупотребляют своей монополией для получения непомерных комиссий, подавления конкуренции и сокращения инноваций».

Это историческая победа, особенно потому, что Epic практически проиграла борьбу с Apple два года назад.