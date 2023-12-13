Смартфон Redmi Note 12 Pro с бонусом за 10 копеек в МТC

В салонах связи и интернет-магазине МТС можно воспользоваться выгодным предложением. При покупке популярного смартфона Redmi Note 12 Pro можно дополнительно приобрести бонус — фитнес-браслет Mi Smart Band 7 за 10 копеек.

Redmi Note 12 Pro обладает рядом характеристик и функций, которые смогут удовлетворить запросы большинства пользователей. Смартфон оснащен ярким 6,67-дюймовым экран с разрешением на 1080х2400 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Высокое качество изображения обеспечивает AMOLED-матрица, поддерживающая технологии Dolby Vision и HDR10+. От царапин и повреждений дисплей защищен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Смартфон примечателен впечатляющей тройной камерой с основной камерой на 108 Мп и большой светочувствительной матрицей. В сочетании с умными алгоритмами обработки изображения она выдает снимки отличного качества даже в сложных условиях освещения и дает большой простор для творчества. Сверхширокоугольный модуль на 8 Мп поможет захватить в кадр больше пространства, макрокамера на 2 Мп упростит съемку мелких деталей с близкого расстояния, а датчик глубины на 2 Мп позволит сделать красивый снимок с эффектом размытия фона. Для создания ярких селфи предусмотрена фронтальная камера на 16 Мп. Чистым и громким звуком помогут наслаждаться стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. А емкий аккумулятор на 5000 мАч снабжен зарядкой мощностью 67 Вт, которая способна восполнить заряд до 45% всего за 15 минут.

Смартфон Redmi Note 12 Pro 8/256GB можно приобрести за 1099 рублей. Он также доступен в рассрочку без первого платежа по акции «Промо 2023». Тогда ежемесячный платеж на год составит 100 рублей, а в рассрочку на 2 года — 53 рубля.

Покупатели этого смартфона могут дополнительно приобрести бонус за 10 копеек — фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 7, который поможет отслеживать различные виды физической активности и мониторить здоровье. По количеству поддерживаемых функций он не уступает многим смарт-часам. Гаджет поддерживает более 100 фитнес-режимов. Устройство оснащено емкой батареей, которая обеспечивает до 14 дней автономной работы.