Делегация ПВТ приняла участие в пленарной неделе Евразийской группы в Китае

Представители Парка высоких технологий совместно с руководством Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля, Следственного комитета в составе делегации от Беларуси приняли участие в мероприятиях 39-й пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Китае.

В рамках международного мероприятия состоялись заседания рабочих групп и пленарное заседание, в которых приняли участие представители всех государств-членов ЕАГ, Секретариата группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также наблюдателей ЕАГ и приглашенных делегаций: Армении, Ирана, США, ЕАБР, ЕБРР, ЕЭК, НБР, СР ПФР СНГ, ШОС, Всемирного Банка, УНП ООН, Азербайджана, Китая, Люксембурга, ОАЭ, Японии и КТУ ООН.

В ходе семинара по вопросам финтех и ПОД/ФТ (Fintech and AML/CFT Workshop) представлен белорусский опыт правового регулирования использования виртуальных активов.

Участие в пленарной неделе имеет практическое значение в контексте предстоящей оценки рисков сектора виртуальных активов Беларуси, которая планируется к проведению в следующем году, а также совершенствования национальных систем ПОД/ФТ в направлениях соответствия законодательства рекомендациям ФАТФ и повышения экспертного потенциала национальных компетентных органов.