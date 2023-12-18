FTX планирует положить конец банкротству и выплатить миллиарды кредиторам

Компания FTX Trading Ltd. представила свое предложение по возврату миллиардов долларов клиентам и кредиторам, положив начало последнему раунду потенциальных споров о том, как лучше всего положить конец делу о банкротстве запятнанной мошенничеством криптовалютной компании.

План реорганизации оставил без ответа некоторые наиболее важные вопросы, в том числе, возобновит ли FTX свою деятельность, как компания оценит стоимость некоторых цифровых токенов и какую сумму кредиторы смогут получить обратно.

В следующем году план будет отправлен на голосование кредиторам (вероятно, с добавлением ключевых деталей), прежде чем он будет передан судье США по делам о банкротстве Джону Дорси для окончательного утверждения.

Напомним, что прошлом месяце основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид был признан виновным в организации масштабного мошенничества, которое привело к краху его биржи FTX. Компания подала заявление о банкротстве в прошлом году после того, как Бэнкман-Фрид согласился передать контроль над своей империей профессионалам по реструктуризации. С тех пор консультанты отслеживают активы и пытаются распутать сложную сеть долгов перед различными кредиторами, включая клиентов, которые размещают наличные и криптовалюту на торговой платформе.