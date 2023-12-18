В ПВТ проходит финал конкурса стартап-проектов «GreatStartup»

В Парке высоких технологий проходит финал конкурса стартап-проектов «GreatStartup». Открывая мероприятие, заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Кирилл Залесский отметил, что впервые ключевые элементы стартап-экосистемы Беларуси – Парк высоких технологий, Минский городской технопарк и индустриальный парк «Великий камень» – объединились вместе, чтобы провести данный конкурс.

Кирилл Залесский убежден, что самым важным в таких мероприятиях является общение: «Взаимодействие ребят между собой, в рамках стартапов, нетворкинг – те знакомства, которые очень важны в начале любого проекта, бизнеса, при развитии своих идей и решений».

Также заместитель начальника Секретариата выразил надежду, что конкурс стартап-проектов станет традиционным и будет проводиться ежегодно.

– Убежден, что ни один проект не должен остаться без внимания. Мы должны приложить максимальные усилия, чтобы у молодых людей все получилось. И мы в Парке высоких технологий готовы предоставить поддержку любым проектам и начинаниям. Участникам желаю плодотворной работы и успеха!

Финал конкурса проходит в очном формате по двум номинациям: «SMART PROJECT» – стартап-проекты с демонстрацией решений на базе информационно-коммуникационных технологий, а также «HARDWARE PROJECT» – стартап-проекты, связанные с разработкой и производством новых продуктов в высокотехнологичной сфере.

На конкурс было подано более 50 заявок. В финал вышли 20 стартап-проектов в сфере здравоохранения, образования, сельского хозяйства, развлечений, умного дома и др.

В каждой номинации конкурса эксперты определят 3 победителей, которых ждут денежные призы. Кроме того, лучшие получат возможность продвижения проектов, встречи с успешными предпринимателями и инвесторами, статус резидента ООО «МГТ» без прохождения экспертного совета, а также размещение стартап-проекта в коворкинге бизнес-инкубатора Парка высоких технологий.

GreatStartup - конкурс, который проводится с целью создания оригинальных, наукоемких и коммерчески перспективных стартап-проектов. Организаторами конкурса выступают государственное учреждение «Секретариат Наблюдательного совета Парка высоких технологий», Китайско-Белорусское СЗАО «Компания по развитию индустриального парка», государственное учреждение «Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», Общество с ограниченной ответственностью «Минский городской технопарк».