В МТС действует выгодное предложение на покупку флагманов Xiaomi 13T и 13T Pro

Xiaomi 13T и 13T Pro — это новые флагманские смартфоны, сочетающие в себе высокую производительность, камеры c большими возможностями и мощные аккумуляторы. Обе модели оснащаются топовым 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с пиковой яркостью 2600 нит и частотой обновления 144 Гц. Поддержка технологий Dolby Vision и HDR+ обеспечивает высокий уровень контрастности и качества цветопередачи. А разрешение 1,5K позволяет наслаждаться четкой детализированной картинкой.

Xiaomi 13T

Смартфон оснащен умной тройной камерой. Основной модуль получил сенсор на 50 Мп и систему оптической стабилизации, которая помогает бороться с тряской при создании фото и видео. Телеобъектив на 50 Мп с поддержкой 2-кратного оптического зума позволит получать четкие снимки объектов, находящихся вдалеке, а сверхширокоугольный объектив на 12 Мп упростит съемку в условиях ограниченного пространства. Для создания селфи предусмотрена фронтальная камера на 20 Мп. Высокую производительность Xiaomi 13T обеспечивает мощный процессор MediaTek Dimensity 8200-Ultra, который работает при поддержке быстрой оперативной памяти объемом 12 ГБ. За продолжительную автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с подддержкой быстрой зарядки 67 Вт. С ее помощью смартфон способен заряжаться до 100% за 42 минуты.

Стоимость смартфона Xiaomi 13T 12/256 ГБ составит 2199 рублей — при оплате сразу или от 95,70 рубля в месяц — при покупке в рассрочку.

Xiaomi 13T Pro

Гаджет отличается наличием более мощного процессора MediaTek Dimensity 9200+, поддержкой высокоскоростного модуля Wi-Fi 7 и супербыстрой зарядкой мощностью 120 Вт. Воспользовавшись адаптером питания, идущим в комплекте, смартфон Xiaomi 13T Pro можно полностью зарядить всего за 19 минут. Его основная тройная камера на 50+50+12 Мп также дает возможность записывать видео в 8K с частотой 24 кадра в секунду.

Модель Xiaomi 13T Pro 12/512 ГБ доступна за 2799 рублей. При покупке в рассрочку ежемесячный платеж составит от 121,70 рубля. Смартфон Xiaomi 13T Pro 16/1024 ГБ предлагается за 3199 рублей. Оформить его в рассрочку на год можно за 290,90 рубля в месяц, а на два года — за 139,10 рубля в месяц.

Всем покупателям любой модели смартфона Xiaomi серии 13T предоставляется возможность дополнительно приобрести бонус за 10 копеек — Watch S1 Active.

Смарт-часы Xiaomi Watch S1 Active сочетают в себе современный внешний вид и большое количество функций. Модель оснащается круглым 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с большим запасом яркости и поддержкой функции Always On Display. Xiaomi Watch S1 Active, в отличие от классической версии Xiaomi Watch S1, больше ориентированы на спортсменов и тех, кто следит за показателями здорового образа жизни. Поддержать или улучшить физическую форму помогут более 100 спортивных режимов, включая 19 профессиональных. Часы способны измерять уровень кислорода в крови и отслеживать сердечный ритм. Емкая батарея гаджета обеспечивает до 12 дней автономной работы без подзарядки в обычном режиме использования и до 24 дней — в экономном режиме.

Смарт-часы Watch S1 Active можно купить отдельно за 399 рублей при оплате сразу или от 17,40 рубля в месяц — при покупке в рассрочку.