Стали известны точные характеристики линейки Samsung Galaxy S24

Инсайдер Ивэн Блэсс стал автором одной из самых серьезных утечек данных о смартфонах Samsung Galaxy S24. Он опубликовал изображение с описанием основных характеристик трех моделей линейки.

Эта утечка подтверждает то, что другие инсайдеры сообщали о Galaxy S24 ранее. Так, яркость экранов смартфонов будет 2600 кд/кв.м., что заметно больше, чем у предшественников. У Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus будет алюминиевая рамка, у Galaxy S24 Ultra — титановая. Базовый Galaxy S24 оснащен 8 Гб оперативки, у двух других аппаратов — 12 Гб. Разрешение основной камеры Galaxy S24 Ultra составит 200 Мп, будет поддерживаться зум вплоть до 10х.

Также в описании сказано, что в новинках будет установлен Snapdragon 8 Gen 3, но тут дело в том, что инсайдер, скорее всего, продемонстрировал картинку от американского оператора связи, а Samsung традиционно использовала SoC Qualcomm в моделях для США. В других же регионах, похоже, Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus будут базироваться на SoC Exynos 2400.

Кроме того, появилась свежая утечка о цветах Samsung Galaxy S24. Согласно представленной информации, аппараты будут доступны в цветах "ониксовый черный", "мраморный серый", "кобальтовый фиолетовый" и "янтарный желтый".

Официальная премьера Galaxy S24 состоится 18 января 2024 года.