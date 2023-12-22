PlayStation 5 фактически "разгромила" Xbox по продажам

Компания Sony сообщила, что продажи игровой приставки PlayStation 5 превысили 50 млн единиц. Это втрое больше, чем у конкурентов в лице Xbox Series X и S.

Кроме того, впечатляющими оказались не только абсолютные показатели, но и их динамика. Так, в текущем году продажи PlayStation 5 выросли почти на 65%, тогда как продажи Xbox сократились почти на 15%. Продажи Nintendo Switch, еще одного конкурента, составили 16.4 миллиона единиц, что на 18% меньше, чем годом ранее.

Производство и распространение игровой приставки, которая была выпущена в конце 2020 года на фоне пандемии Covid-19, долгое время тормозились нехваткой комплектующих и сбоями в глобальных цепочках поставок. Несмотря на это, продажи PlayStation 5 преодолели рубеж в 50 млн единиц за 161 неделю — всего на неделю позже, чем у PlayStation 4. В Sony уверены, что по итогам 2023 года объем продаж PlayStation 5 достигнет рекордных 25 млн единиц.

Для сравнения: самой продаваемой консолью среди всех брендов до сих пор остается PlayStation 2 с более чем 158 млн единиц.