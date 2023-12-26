Xiaomi выпустила 4K-телевизор за $220

Компания Xiaomi открыла в Китае прием предварительных заказов на новый 50" 4K-телевизор Xiaomi TV A50. Новинка, которая будет продаваться на международном рынке под брендом Redmi TV, предлагается по цене всего $220.

Телевизор получил 50" ЖК-дисплей с разрешением 3840 х 2160 пикс., частотой обновления 60 Гц и углами обзора 178°. У него металлический корпус и тонкие рамки.

Аппарат работает на четырехъядерном процессоре Cortex A35 с 2 Гб оперативной и 32 Гб постоянной памяти, имеет модули Wi-Fi 2.4 / 5 ГГц и Bluetooth 5.0, 2 порта USB, 2 HDMI, AV-вход, ATV/DTMB, Ethernet и S/PDIF.

Телевизор работает под управлением MIUI и поддерживает голосовое управление Xiao Ai.