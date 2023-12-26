Назначена дата презентации флагманской серии Honor Magic 6

Компания Honor официально объявила дату презентации новой линейки смартфонов Magic 6. Мероприятие пройдет 10-11 января 2024 года.

Ожидается, что серия Magic 6 будет состоять из трех устройств: стандартной версии Magic 6, "продвинутой" Magic 6 Pro и премиальной Magic 6 Porsche Design, созданной в сотрудничестве с одноименной студией.

По инсайдерской информации, все смартфоны Magic 6 получат чипсеты Snapdragon 8 Gen 3, топовые камеры с 50-мегапиксельным сенсором OmniVision OV50K и переменной диафрагмой, двустороннюю спутниковую связь, поддержку скоростной проводной и беспроводной зарядки, а версия Porsche Design — еще и уникальные дизайн и функции. Кроме того, вместе с новыми смартфонами Honor представит и масштабное обновление Magic OS 8.0.

В Китае уже стало доступно предварительное бронирование смартфонов Honor Magic 6: энтузиасты могут внести депозит в размере 100 юаней на официальном сайте Honor, чтобы обеспечить себе возможность заказать новинки в первые дни продаж.