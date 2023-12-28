Samsung представит инновационные проекты на выставке CES 2024

Samsung Electronics представит новые инновационные проекты, разработанные в рамках программы C-Lab, на выставке CES 2024, которая продлится с 9 по 12 января. Во время презентации в парке Эврика Венецианского выставочного центра в Лас-Вегасе, на главной выставочной площадке для стартапов крупнейшей в мире выставки технологий, Samsung покажет 15 стартапов и инициатив — больше, чем когда-либо.

Ожидается, что в этом году на выставке CES будет представлено более 1000 стартапов, которые соберут более 130 000 посетителей со всего мира, включая руководителей бизнеса, инвесторов и представителей СМИ. Samsung рассчитывает, что на мероприятии стартапы C-Lab оценят реакцию мирового рынка, усилят возможности реализации и найдут инвесторов.

“Цель программы C-Lab — создать платформу для роста и процветания стартапов, — заявил ПхильГю Чжон (Pilgyu Jeo), исполнительный вице-президент и глава Центра креативности и инноваций Samsung Electronics. — CES — идеальное место для этих перспективных компаний и проектов, чтобы показать крупным технологическим игрокам, что они достойны занять место на мировой арене”.

Программа C-Lab была создана в 2012 году, и с момента ее основания Samsung поддержала в общей сложности 872 стартапа и проекта. В том числе 475 в рамках программы C-Lab Outside и 397 при поддержке программы C-Lab Inside. 537 стартапов C-Lab (62 из программы C-Lab Spin-off и 475 из программы C-Lab Outside) в общей сложности привлекли инвестиции в размере 1 миллиарда долларов.

Программа C-Lab Outside была запущена в октябре 2018 года. Стартапы, отобранные для участия в ней, получают полную поддержку — включая офисные помещения, индивидуальные программы развития и инвестиции — наряду с возможностью делового сотрудничества с Samsung Electronics. Один из таких проектов — сервис ветеринарных онлайн-консультаций Dr.Tail (Доктор Тейл) — стал партнером Samsung Electronics, внедрил свое решение в телевизоры Samsung со Smart TV и будет представлен на стендах C-Lab на выставке CES.