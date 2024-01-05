МТС собрал статистику активности абонентов в новогодние дни. С 31 декабря по 1 января в сети оператора «прокачали» рекордное количество интернет-трафика и только в первый час 2024 года совершили более 3,5 млн звонков.

МТС собрал статистику активности абонентов в новогодние дни. С 31 декабря по 1 января в сети оператора «прокачали» рекордное количество интернет-трафика и только в первый час 2024 года совершили более 3,5 млн звонков.

Абоненты МТС с каждым годом все активнее пользуются интернетом в новогодние праздники. Так, за последний день декабря и первый день января в сети приняли и передали более 4165 ТБ, что на 2,5% больше, чем за тот же период годом ранее.

Пик потребления интернет-трафика пришелся на первый час после боя курантов — 114,4 ТБ. И это тоже новый рекорд — на 4,2% больше, чем при встрече 2023 года.

Чаще всего белорусы поздравляли друг друга с Новым годом через мессенджеры. Наибольшей популярностью пользовался Telegram, через который «прокачали» почти 48 ТБ трафика. На втором месте — Viber с 24,7 ТБ, а на третьем WhatsApp — здесь более 5 ТБ.

Топ наиболее популярных соцсетей в новогоднюю ночь возглавляет TikTok, который сгенерировал около 145 ТБ интернет-трафика. Затем идут Одноклассники (более 24 ТБ), Instagram (16,4 ТБ), ВКонтакте (15,3 ТБ), а замыкает первую пятерку Facebook (10,1 ТБ).

Конечно же, для общения друг с другом абоненты МТС в новогодние дни активно пользовались и мобильной голосовой связью. Так, в первый час 2024 года в сети МТС было совершено и принято более 3,5 млн звонков общей продолжительностью более 8,1 млн минут.

А всего с 8.00 31 декабря 2023 года и до 23.59 1 января 2024 года поздравления в сети МТС звучали более 52 млн раз в течение 163 млн минут. Средняя продолжительность одного вызова в праздничные дни составила 3 минуты.

Также за два дня абоненты МТС передали и получили чуть более 1 млн SMS-сообщений.

Среди областных центров раньше всех лег спать в новогоднюю ночь Могилев. А среди районов — Наровлянский, Костюковичский, Кировский.