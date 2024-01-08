Oppo представила флагманский смартфон Find X7 Ultra

Последний флагман Oppo, Find X7 Ultra, является первым смартфоном с двумя перископическими камерами, о чем компания объявила сегодня во время запуска устройства в Китае. Один объектив предлагает 3-кратный зум и использует 1/1,56-дюймовый сенсор, который, по словам Oppo, является «самым большим телеобъективом на любом смартфоне». Второй объектив перископа имеет 6-кратный оптический зум и сенсор 1/2,51 дюйма.

Зум-объективы составляют две из четырех 50-мегапиксельных камер, которые Oppo встроила в заднюю панель телефона. В их число также входит основная камера, которая первой на рынке использует 1-дюймовый сенсор Sony второго поколения (LYT-900), а также сверхширокая камера (размер сенсора: 1/1,95 дюйма). Что касается программного обеспечения, четыре датчика работают на новом процессоре HyperTone Image Engine от Oppo.

В остальном Find X7 Ultra имеет типичные характеристики флагманского смартфона. Он оснащен новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и аккумулятором емкостью 5000 мАч, который можно быстро заряжать на мощности до 100 Вт по проводу или 50 Вт по беспроводной сети. Его 6,82-дюймовый экран имеет разрешение 1440p, максимальную частоту обновления 120 Гц и максимальную яркость до 4500 нит при просмотре HDR-контента.

В Китае цены начинаются с 5999 иен (около 845 долларов США) за модель с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти и доходят до 6999 иен (около 990 долларов США) за топовую модель с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти.