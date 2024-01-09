Прибыль Samsung упала на 35%

Компания Samsung Electronics Co. сообщила о снижении операционной прибыли шестой квартал подряд, что отражает слабый потребительский спрос и усиливает неопределенность относительно сроков более широкого восстановления технологического сектора.

Крупнейшая компания Кореи сообщила о падении операционной прибыли на 35% до 2,8 триллиона вон (2,1 миллиарда долларов). Выручка упала больше, чем ожидалось, до 67 триллионов вон. За весь 2023 год Samsung сообщила о самой низкой операционной прибыли за 15 лет.

Результаты подчеркивают, что спрос на смартфоны и чипы памяти, используемые в современной электронике, остается вялым в условиях экономической неопределенности. Это также ухудшает перспективы восстановления рынка, которое, как надеялись многие инвесторы, произойдет в 2024 году.

«Это показывает, что восстановление происходит медленнее, чем мы все думали», — сказал Том Канг, директор по исследованиям Counterpoint Technology Market Research. «Цены растут не так быстро, и спрос со стороны некоторых секторов не такой сильный».