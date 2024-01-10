Samsung представила новые модели игровых OLED-мониторов линейки Odyssey на CES 2024

Samsung Electronics представляет новые модели игровых OLED-мониторов линейки Odyssey на IT-выставке CES 2024 — крупнейшем в мире событии в области технологий, которое проходит в Лас-Вегасе под эгидой Ассоциации потребительских технологий.

Новые модели с OLED-дисплеем — Odyssey OLED G9 (G95SD), Odyssey OLED G8 (G80SD) и Odyssey OLED G6 (G60SD).

Odyssey OLED G9 — это 49-дюймовый изогнутый ультраширокий игровой монитор, который обладает разрешением DQHD (5120 x 1440), соотношением сторон экрана 32:9 и другими улучшенными характеристиками. Odyssey OLED G8 — первый 32-дюймовый плоский игровой монитор Samsung с OLED-дисплеем, разрешением 4K UHD (3840 x 2160) и соотношением сторон 16:9. Оба монитора имеют частоту обновления экрана 240 Гц и время отклика 0,03 мс (GtG). Третий представленный на выставке монитор — 27-ми дюймовый Odyssey OLED G6 с тем же временем отклика 0,03 мс (GtG), разрешением QHD (2560 x 1440), соотношением сторон 16:9 и частотой обновления 360 Гц.

Все три новые модели оснащены антибликовой технологией для OLED-дисплеев, которая сводит к минимуму отражение света, тем самым улучшая качество отображения без дополнительного оборудования.

Samsung впервые добавляет в линейку Odyssey плоский OLED-дисплей, а также впервые выпускает модели Odyssey OLED G8 и Odyssey OLED G6 с соотношением сторон экрана 16:9. Новые модели сохранили уникальный тонкий металлический корпус линейки Odyssey OLED и оснащены обновленным дизайном подсветки Core Lighting+ с узкими рамками.